CONCERTO POUR DEUX CLOWNS – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 8 décembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému..

2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Mime, acrobatics, music, just a few words. Les Rois Vagabonds speak a universal language. Whether you are an old philosopher or a little child, you are surprised, amazed, laughing and moved.

Mímica, acrobacia, música, unas pocas palabras. Les Rois Vagabonds hablan un lenguaje universal. Tanto si eres un viejo filósofo como un niño, te sorprendes, te asombras, te ríes y te conmueves.

Pantomime, Akrobatik, Musik, kaum mehr als ein paar Worte. Les Rois Vagabonds sprechen eine universelle Sprache. Ob Altphilologe oder kleines Kind, man ist überrascht, erstaunt, lacht und ist gerührt.

