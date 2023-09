PETER PAN T’ES MORT ! – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 24 novembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

La Compagnie Monotremata vous propose le récit électrisant d’une famille banale que la vie amène à traverser les épreuves de l’absence et du secret. Écrite à quatre mains, cette pièce résolument circassienne, joue avec les codes du cinéma pour produire un scénario haletant. Dès 8 ans. Réservation conseillée..

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Compagnie Monotremata brings you the electrifying tale of an ordinary family whose life leads them through the trials of absence and secrecy. Written by four hands, this resolutely circus-like piece plays with the codes of cinema to produce a breathtaking scenario. Ages 8 and up. Reservations recommended.

La Compagnie Monotremata le trae la electrizante historia de una familia corriente cuya vida les conduce a través de las pruebas de la ausencia y el secreto. Escrita a cuatro manos, esta obra decididamente circense juega con los códigos del cine para producir un escenario sobrecogedor. A partir de 8 años. Se recomienda reservar.

Die Compagnie Monotremata präsentiert Ihnen die elektrisierende Geschichte einer gewöhnlichen Familie, die das Leben durch die Prüfungen der Abwesenheit und des Geheimnisses führt. Dieses vierhändig geschriebene Stück, das ganz im Zeichen des Zirkus steht, spielt mit den Codes des Kinos, um eine atemlose Handlung zu erzeugen. Ab 8 Jahren. Reservierung empfohlen.

