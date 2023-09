EMILIE SIMON – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 18 novembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Évoluant entre électro-pop et musique de film, Émilie Simon célèbre son premier album en 2003 accueilli avec grand enthousiasme, et entièrement réarrangé à l’occasion de son vingtième anniversaire.

Compositrice, interprète, auteure et productrice, l’artiste multi-recompensée est à l’aise aussi bien dans la création de chansons originales que de musiques de films. Réservation conseillée..

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Evolving between electro-pop and film music, Émilie Simon celebrates her first album in 2003, enthusiastically received and entirely rearranged for her twentieth birthday.

Composer, performer, author and producer, this multi-award-winning artist is equally at home creating original songs and film scores. Reservations recommended.

Evolucionando entre el electro-pop y la música de cine, Émilie Simon celebró con gran entusiasmo su primer álbum en 2003, totalmente renovado con motivo de su vigésimo cumpleaños.

Compositora, intérprete, autora y productora, esta artista multipremiada se encuentra igualmente a gusto creando canciones originales y partituras cinematográficas. Se recomienda reservar.

Émilie Simon, die sich zwischen Elektropop und Filmmusik bewegt, feierte 2003 ihr erstes Album, das mit großer Begeisterung aufgenommen wurde und anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums völlig neu arrangiert wurde.

Die mehrfach preisgekrönte Komponistin, Interpretin, Autorin und Produzentin ist sowohl in der Kreation von Originalsongs als auch von Filmmusik zu Hause. Reservierungen werden empfohlen.

