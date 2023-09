LES PETITS TOUTS – CIE BLABLA PRODUCTIONS – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 11 octobre 2023, Sérignan.

Sur son île peuplée de curiosités, un naufragé solitaire réalise de délicates et minuscules prouesses avec ce qu’il trouve autour de lui : du sable, des branches, de l’écume, de l’air…il se crée des compagnons de vie pour contrer sa solitude et vous plonge dans son petit cirque intérieur, peuplé de mirages de l’enfance, de rencontres singulières et de joyeuses curiosités. À partir de 4 ans..

On his island of curiosities, a lonely castaway performs delicate, tiny feats with what he finds around him: sand, branches, foam, air… He creates life companions to counter his loneliness and immerses you in his little inner circus, populated by childhood mirages, singular encounters and joyful curiosities. For ages 4 and up.

En una isla llena de curiosidades, un náufrago solitario realiza delicadas y diminutas proezas con lo que encuentra a su alrededor: arena, ramas, espuma, aire… Crea compañeros de vida para contrarrestar su soledad y te sumerge en su pequeño circo interior, lleno de espejismos infantiles, encuentros insólitos y alegres curiosidades. A partir de 4 años.

Auf seiner von Kuriositäten bevölkerten Insel vollbringt ein einsamer Schiffbrüchiger zarte und winzige Kunststücke mit dem, was er um sich herum findet: Sand, Äste, Schaum, Luft… Er schafft sich Lebensgefährten, um seiner Einsamkeit entgegenzuwirken, und lässt Sie in seinen kleinen inneren Zirkus eintauchen, der von Trugbildern der Kindheit, einzigartigen Begegnungen und fröhlichen Kuriositäten bevölkert ist. Ab 4 Jahren.

