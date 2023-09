BERTRAND BELIN – TAMBOUR VISION – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 7 octobre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Mixture hybride de pop francophone incitant à l’ivresse des sens et des luttes, le septième album de Bertrand Belin « Tambour Vision » est l’antidote idéal à toutes nos angoisses et nos solitudes. Refusant toutes contraintes, il est un remède à la banalité actuelle et représente la liberté dont l’artiste a joui depuis son premier album éponyme en 2005. Payant. Réservation conseillée..

2023-10-07 20:30:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Bertrand Belin’s seventh album, « Tambour Vision », is a hybrid mix of French-language pop that encourages intoxication of the senses and struggles, and is the ideal antidote to all our anxieties and loneliness. Rejecting all constraints, it is a remedy for current banality and represents the freedom the artist has enjoyed since his eponymous debut album in 2005. Paying ticket. Reservations recommended.

El séptimo álbum de Bertrand Belin, « Tambour Vision », es una mezcla híbrida de pop francófono que incita a la embriaguez de los sentidos y a la lucha, y es el antídoto ideal contra todas nuestras ansiedades y soledades. Rechazando todas las limitaciones, es un remedio para la banalidad de hoy en día y representa la libertad de la que ha disfrutado el artista desde su álbum de debut homónimo en 2005. Entrada gratuita. Se recomienda reservar.

Bertrand Belins siebtes Album « Tambour Vision », eine hybride Mischung aus französischsprachigem Pop, der zum Rausch der Sinne und des Kampfes anregt, ist das ideale Gegengift für all unsere Ängste und Einsamkeiten. Da es sich allen Zwängen verweigert, ist es ein Heilmittel gegen die heutige Banalität und steht für die Freiheit, die der Künstler seit seinem gleichnamigen Debütalbum im Jahr 2005 genossen hat. Die Teilnahme ist kostenpflichtig. Reservierung wird empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT BEZIERS MEDITERRANEE