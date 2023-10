EXPOSITION DE VIELLES VOITURES ET MARCHÉ ARTISANAL Avenue de Béziers Colombiers, 12 novembre 2023, Colombiers.

Colombiers,Hérault

L’ association « Les Colombes de la Résidentielle » vous invite le Dimanche 12 novembre 2023, à une exposition de vielles voitures et un marché artisanal.

Restauration sur place !!! Menu entrée-plat-dessert- café-1 verre de vin = 15€ (réservation avant le 02 novembre)

Menu préparé par le chef Cuisinier.

2023-11-12

Avenue de Béziers

Colombiers 34440 Hérault Occitanie



The « Les Colombes de la Résidentielle » association invites you to a vintage car show and craft market on Sunday, November 12, 2023.

Catering on site! Starter-main course-dessert-coffee-1 glass of wine = 15? (reserve before November 02)

Menu prepared by our chef

La asociación « Les Colombes de la Résidentielle » le invita a una exposición de coches antiguos y a un mercado artesanal el domingo 12 de noviembre de 2023.

¡Catering in situ! Entrante-plato principal-postre-café-1 copa de vino = 15 euros (reserva antes del 02 de noviembre)

Menú preparado por el chef

Der Verein « Les Colombes de la Résidentielle » lädt Sie am Sonntag, den 12. November 2023, zu einer Ausstellung alter Autos und einem Kunsthandwerksmarkt ein.

Verpflegung vor Ort!!! Menü mit Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, Kaffee und einem Glas Wein = 15?

Vom Chefkoch zubereitetes Menü

