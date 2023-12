DÉGUSTATION SPÉCIALE « VINS DE FÊTES » – DOMAINE DE PIERRE BELLE Avenue de Béziers au bord de la D909 Lieuran-lès-Béziers, 16 décembre 2023, Lieuran-lès-Béziers.

Lieuran-lès-Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 09:00:00

fin : 2023-12-16 12:00:00

Le Domaine de Pierre Belle et le Domaine du Vieux Chai vous invite à venir déguster leurs vins avec en accompagnement des assiettes de tapas. Une occasion idéale pour demander conseils et préparer ses cadeaux de Noël ! Egalement, l’artiste Marie Jo Miquel exposera ses tableaux aux yeux de tous pour les amateurs d’art..

Le Domaine de Pierre Belle et le Domaine du Vieux Chai vous invite à venir déguster leurs vins avec en accompagnement des assiettes de tapas. Une occasion idéale pour demander conseils et préparer ses cadeaux de Noël ! Egalement, l’artiste Marie Jo Miquel exposera ses tableaux aux yeux de tous pour les amateurs d’art.

Le Domaine de Pierre Belle et le Domaine du Vieux Chai vous invite à venir déguster leurs vins avec en accompagnement des assiettes de tapas. Une occasion idéale pour demander conseils et préparer ses cadeaux de Noël ! Egalement, l’artiste Marie Jo Miquel exposera ses tableaux aux yeux de tous pour les amateurs d’art.

.

Avenue de Béziers

au bord de la D909

Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE