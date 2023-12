ATELIER PARURES Avenue de Benabarre Aurignac, 29 décembre 2023 16:00, Aurignac.

Aurignac,Haute-Garonne

Traversez le temps et plongez dans les coutumes préhistoriques en vous fabricant vos propres parures !.

2023-12-29 fin : 2023-12-29 17:00:00. 5 EUR.

Avenue de Benabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie



Step back in time and immerse yourself in prehistoric customs by making your own ornaments!

Retrocede en el tiempo y sumérgete en las costumbres prehistóricas fabricando tus propios adornos

Reise durch die Zeit und tauche in die prähistorischen Bräuche ein, indem du dir deinen eigenen Schmuck herstellst!

