ATELIER ANIMAUX D’ARGILE Avenue de Benabarre Aurignac, 26 décembre 2023 16:00, Aurignac.

Aurignac,Haute-Garonne

Travailler l’argile et en faire une statue d’animal préhistorique….

2023-12-26 fin : 2023-12-26 17:00:00. 5 EUR.

Avenue de Benabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie



Working with clay to create a statue of a prehistoric animal…

Trabajar la arcilla para crear una estatua de un animal prehistórico…

Ton bearbeiten und daraus die Statue eines prähistorischen Tieres herstellen…

Mise à jour le 2023-12-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE