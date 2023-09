EXPOSITION TEMPORAIRE : « VÉNUS », LES REPRÉSENTATIONS FÉMININES DE LA PRÉHISTOIRE Avenue de Benabarre Aurignac, 1 septembre 2023, Aurignac.

Aurignac,Haute-Garonne

Toucher l’art des cavernes, une exposition d’ARTESENS, une nouvelle approche multisensorielle, réalisée par ARTESENS, sous le haut patronage de Jean Clottes, spécialiste de l’art préhistorique !.

2023-09-01 fin : 2023-09-30 . .

Avenue de Benabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie



Toucher l?art des cavernes, an ARTESENS exhibition, a new multisensory approach, produced by ARTESENS, under the patronage of Jean Clottes, a specialist in prehistoric art!

Tocar el arte rupestre, una exposición ARTESENS, un nuevo enfoque multisensorial, producido por ARTESENS, bajo el patrocinio de Jean Clottes, ¡especialista en arte prehistórico!

Die Kunst der Höhlen berühren, eine Ausstellung von ARTESENS, ein neuer multisensorischer Ansatz, realisiert von ARTESENS, unter der Schirmherrschaft von Jean Clottes, dem Spezialisten für prähistorische Kunst!

Mise à jour le 2023-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE