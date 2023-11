Fête du Feu de Noël « Halha de Nadau » Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx, 16 décembre 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

Et si on se retrouvait autour d’un grand feu dehors au lieu de se terrer dans nos tanières pour Au programme : des jeux, un spectacle de contes, un marché de noël, des ateliers artistiques, un bal avec concert et plein de bonnes choses à boire et à manger…

L’association Esquiròt veille à cultiver les traditions gasconnes dans ce qu’elles ont de plus authentique et convivial, c’est donc un bon moment qui vous attend à partir de… (horaire à venir).

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Avenue de Barrère Salle Camiade

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



What if we all gathered around a roaring fire instead of hiding in our dens to enjoy games, a storytelling show, a Christmas market, art workshops, a ball with a concert, and lots of good things to eat and drink? ?

The Esquiròt association is committed to cultivating authentic, convivial Gascon traditions, so you’re in for a treat from… (schedule to come)

¿Por qué no nos reunimos alrededor de un fuego crepitante en lugar de escondernos en nuestras guaridas y disfrutamos de un programa de juegos, un espectáculo de cuentacuentos, un mercado navideño, talleres artísticos, un baile con concierto y mucha buena comida y bebida? ?

La asociación Esquiròt se esfuerza por mantener las tradiciones gasconas en su forma más auténtica y acogedora, así que se lo pasará en grande a partir de… (programa en preparación)

Wie wäre es, wenn wir uns draußen um ein großes Feuer versammeln würden, anstatt uns in unseren Höhlen zu verkriechen, um Das Programm: Spiele, eine Märchenaufführung, ein Weihnachtsmarkt, Kunstworkshops, ein Ball mit Konzert und viele gute Sachen zu essen und zu trinken… ?

Der Verein Esquiròt achtet darauf, die gascognischen Traditionen in ihrer authentischsten und geselligsten Form zu pflegen. Es erwartet Sie also eine schöne Zeit ab… (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben)

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Seignanx