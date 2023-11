Spectacle « Ô Bec » l’arbre bleu par Didier Dubreuil et Alexandre Griffiths Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx, 3 novembre 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

Chantons sous les p’tits pins est un Festival itinérant de chanson francophone en milieu rural dans les Landes qui propose un spectacle Gratuit pour les tout petits.

Collée sous une godasse, envolée sous le vent, à la dérive sur l’océan, planquée par un geai ou dans la poche d’un jardinier, les graines cherchent leurs destinées. Grâce à elles les arbres voyagent. L’Arbre Bleu, arbre imaginaire né dans les étoiles, nous raconte des histoires de rencontres d’arbres avec des hommes. Il y a des arbres-instruments de musique, des souvenirs de cabanes, les bruits dans la forêt la nuit, un arbre mort grouillant de vie, un arbre confident,… Ca fourmille dans les feuilles mortes, ça virevolte dans les branches

A partir de 6 ans. RDV à 15h. Durée : 1h..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 16:00:00. EUR.

Avenue de Barrère Salle Camiade

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Chantons sous les p’tits pins is an itinerant festival of French song in rural areas of the Landes region, offering free entertainment for the very young.

Stuck under a shoe, blown by the wind, adrift on the ocean, hidden by a jay or in a gardener?s pocket, seeds seek their destiny. Thanks to seeds, trees travel. L’Arbre Bleu, an imaginary tree born in the stars, tells us stories of trees meeting people. There are musical tree-instruments, memories of tree houses, the sounds of the forest at night, a dead tree teeming with life, a confidant tree… The dead leaves are swarming, the branches are twirling..

Ages 6 and up. RDV at 3pm. Duration: 1 hour.

Chantons sous les p’tits pins es un festival itinerante de canciones en francés en zonas rurales de la región de Las Landas, que ofrece actuaciones gratuitas para los más pequeños.

Pegadas bajo un zapato, arrastradas por el viento, a la deriva en el océano, escondidas por un arrendajo o en el bolsillo de un jardinero, las semillas buscan su destino. Gracias a las semillas, los árboles viajan. L’Arbre Bleu, un árbol imaginario nacido en las estrellas, nos cuenta historias de árboles que se encuentran con personas. Hay árboles como instrumentos musicales, recuerdos de casas en los árboles, los sonidos del bosque por la noche, un árbol muerto rebosante de vida, un árbol como confidente… Las hojas muertas se arremolinan, las ramas giran..

A partir de 6 años. RDV a las 15h. Duración: 1 hora.

Chantons sous les p’tits pins ist ein Wanderfestival für französischsprachige Lieder in ländlichen Gebieten im Departement Landes, das eine kostenlose Aufführung für die Allerkleinsten bietet.

Unter einen Schuh geklebt, vom Wind verweht, auf dem Ozean treibend, von einem Eichelhäher versteckt oder in der Tasche eines Gärtners, suchen die Samen ihr Schicksal. Dank ihnen reisen die Bäume. Der Blaue Baum, ein imaginärer Baum, der in den Sternen geboren wurde, erzählt uns Geschichten von Begegnungen zwischen Bäumen und Menschen. Es gibt Musikinstrumentenbäume, Erinnerungen an Baumhäuser, Geräusche im Wald bei Nacht, einen toten Baum, der von Leben wimmelt, einen Baum, der sich anvertraut, … Es kribbelt im Laub, es flirrt in den Ästen

Ab 6 Jahren. RDV um 15 Uhr. Dauer: 1 Stunde.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Seignanx