Les mardis de l’été : Concert Gaby & Gentlemen Trio Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx, 25 juillet 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

La Ville de Saint-Martin de Seignanx vous propose des animations concert et ciné en plein air chaque mardi de juillet et août !

Venez écouter le groupe Gaby & gentlemen Trio qui se produira au Parc Maisonnave à 20h.

L’accordéoniste Didier LABARBE rejoint le guitariste-chanteur David DEFRESNE pour accompagner la magnifique voix de Gabrielle DUCOMBLE, au service d’un trio acoustique qui vous charmera et vous fera voyager à travers le monde et les émotions.

Gratuit, ouvert à tous.

Buvette et restauration sur place.

Pour les écouter c’est par ici : https://www.youtube.com/watch?v=njIJshySshI.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 23:00:00. EUR.

Avenue de Barrère Boulodrome

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every Tuesday in July and August, the town of Saint-Martin de Seignanx hosts an open-air concert and cinema!

Come and hear the Gaby & gentlemen Trio perform in Parc Maisonnave at 8pm.

Accordionist Didier LABARBE joins guitarist-singer David DEFRESNE to accompany the magnificent voice of Gabrielle DUCOMBLE, in an acoustic trio that will charm you and take you on an emotional journey around the world.

Free, open to all.

Refreshments and food on site.

To listen to them, click here: https://www.youtube.com/watch?v=njIJshySshI

La ciudad de Saint-Martin de Seignanx ofrece conciertos y cine al aire libre todos los martes de julio y agosto

Venga a escuchar al Gaby & gentlemen Trio en el Parc Maisonnave a las 20:00 h.

El acordeonista Didier LABARBE se une al guitarrista y cantante David DEFRESNE para acompañar la magnífica voz de Gabrielle DUCOMBLE, en un trío acústico que le encantará y le hará viajar por el mundo y las emociones.

Gratuito, abierto a todos.

Refrescos y comida in situ.

Para escucharlos, pulse aquí: https://www.youtube.com/watch?v=njIJshySshI

Die Stadt Saint-Martin de Seignanx bietet Ihnen jeden Dienstag im Juli und August Konzert- und Kinoveranstaltungen unter freiem Himmel an!

Freuen Sie sich auf die Gruppe Gaby & gentlemen Trio, die um 20 Uhr im Parc Maisonnave auftritt.

Der Akkordeonist Didier LABARBE gesellt sich zum Gitarristen und Sänger David DEFRESNE, um die wunderschöne Stimme von Gabrielle DUCOMBLE zu begleiten, im Dienste eines akustischen Trios, das Sie verzaubern und Sie durch die Welt und die Emotionen reisen lassen wird.

Kostenlos, offen für alle.

Getränke und Speisen vor Ort.

Zum Anhören geht es hier entlang: https://www.youtube.com/watch?v=njIJshySshI

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Seignanx