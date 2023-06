Le théâtre en herbe Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx, 13 juin 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

Venez applaudir le résultat d’un atelier théâtre à La Martinière. Représentation sur le thème « Place de l’Horloge »

RDV le 13 juin à 15h30.

Réservation au 05 54 81 04 30.

2023-06-13 à ; fin : 2023-06-13 . .

Avenue de Barrère Salle Camiade

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and applaud the results of a theater workshop at La Martinière. Performance on the theme « Place de l’Horloge »

RDV June 13 at 15:30.

Reservations on 05 54 81 04 30

Venga a aplaudir los resultados de un taller de teatro en La Martinière. Espectáculo sobre el tema « Place de l’Horloge »

Espectáculo el 13 de junio a las 15.30 h.

Reservas en el 05 54 81 04 30

Genießen Sie den Applaus für das Ergebnis eines Theaterworkshops in La Martinière. Aufführung zum Thema « Place de l’Horloge »

RDV am 13. Juni um 15.30 Uhr.

Reservierung unter 05 54 81 04 30

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Seignanx