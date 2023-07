Concert musical – La duothèque Avenue de Badouleau Senonches, 19 août 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Chaque samedi soir, le restaurant Huttopia fait son concert. C’est un duo acoustique composé de Manu Doublet (Chant / Guitare) et Arno Vannes (Cajon / petites percussions / chœurs). Nous jouons un répertoire de reprises (Bruno Mars / Supertramp / Radiohead …).

Avenue de Badouleau

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Every Saturday evening, the Huttopia restaurant puts on a concert. It’s an acoustic duo made up of Manu Doublet (vocals / guitar) and Arno Vannes (Cajon / small percussion / backing vocals). We play a repertoire of covers (Bruno Mars / Supertramp / Radiohead …)

Todos los sábados por la noche, el restaurante Huttopia ofrece un concierto. Se trata de un dúo acústico formado por Manu Doublet (voz/guitarra) y Arno Vannes (cajón/pequeña percusión/voz). Tocamos un repertorio de versiones (Bruno Mars / Supertramp / Radiohead …)

Jeden Samstagabend findet im Restaurant Huttopia ein Konzert statt. Es handelt sich um ein akustisches Duo, das aus Manu Doublet (Gesang / Gitarre) und Arno Vannes (Cajon / kleine Percussion / Chöre) besteht. Wir spielen ein Repertoire von Coversongs (Bruno Mars / Supertramp / Radiohead …)

