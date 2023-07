Concert musical – MONADA Avenue de Badouleau Senonches, 23 juillet 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Chaque samedi soir, le restaurant Huttopia fait son concert, cette fois-ci avec un duo de pop, chanson française aux influences world. «Monada » signifie « précieux, mignon » en espagnol. 2 sœurs, auteurs-compositrices- interprètes, au parcours fait d’itinérances..

Avenue de Badouleau

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Every Saturday evening, the Huttopia restaurant puts on a concert, this time with a duo of pop and French chanson with world influences. « Monada » means « precious, cute » in Spanish. 2 sisters, singer-songwriters, with a itinerant background.

Todos los sábados por la noche, el restaurante Huttopia ofrece un concierto, esta vez con un dúo de pop y chanson francesa con influencias del mundo. « Monada » significa « preciosa, mona » en español. 2 hermanas, compositoras e intérpretes, con un pasado itinerante.

Jeden Samstagabend findet im Restaurant Huttopia ein Konzert statt, diesmal mit einem Duo, das Pop, französische Chansons und Welteinflüsse präsentiert. « Monada » bedeutet auf Spanisch « wertvoll, süß ». zwei Schwestern, Autorinnen, Komponistinnen und Interpretinnen, deren Werdegang von Wanderschaft geprägt ist.

