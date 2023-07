Concert musical – EFMU Avenue de Badouleau Senonches, 15 juillet 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Chaque samedi soir, le restaurant Huttopia fait son concert, cette fois-ci avec le duo musical EFMU. Ils vous invitent à partager leur musique à consonance latine dans une ambiance festive et conviviale. ».

2023-07-15

Avenue de Badouleau

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Every Saturday evening, the Huttopia restaurant puts on a concert, this time with musical duo EFMU. They invite you to share their Latin-sounding music in a festive and convivial atmosphere. »

Todos los sábados por la noche, el restaurante Huttopia organiza un concierto, esta vez con el dúo musical EFMU. Te invitan a compartir su música latina en un ambiente festivo y acogedor

Jeden Samstagabend findet im Restaurant Huttopia ein Konzert statt, diesmal mit dem Musikduo EFMU. Sie laden Sie ein, ihre lateinamerikanisch klingende Musik in einer festlichen und geselligen Atmosphäre zu teilen »

