Concert Jugaad Avenue de Badouleau, 27 mai 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Un sax, un guitariste, un looper. Une formule brute qui s’inscrit dans la philosophie JUGÂAD ou l’art de faire plus avec moins. Afro beat, Funk’n’JaZzz..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . .

Avenue de Badouleau

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



A sax, a guitarist, a looper. A raw formula that fits in the JUGÂAD philosophy or the art of doing more with less. Afro beat, Funk’n’JaZzz.

Un saxo, un guitarrista, un looper. Una fórmula cruda que encaja con la filosofía JUGÂAD o el arte de hacer más con menos. Afro beat, Funk’n’JaZzz.

Ein Saxophon, ein Gitarrist, ein Looper. Eine rohe Formel, die der JUGÂAD-Philosophie entspricht oder der Kunst, mit weniger mehr zu erreichen. Afro Beat, Funk’n’JaZzz.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT DU PERCHE