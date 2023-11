Boucle Lantonnaise Avenue David de Vignerte Lanton, 12 novembre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Course devenue incontournable sur le Bassin, la course organisée par Running Lanton vous donne rendez-vous le dimanche 12 novembre prochain pour un tout nouveau parcours !

Au programme :

– Course nature de 12 kilomètres

– Marche chronométrée de 12 kilomètres

– Course enfant gratuite de 1000 mètres

Toutes les infos sur Les Boucles Lantonnaises / Inscriptions ouvertes sur : https://www.protiming.fr/runnings/detail/6999.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Avenue David de Vignerte Gymnase de Lanton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Now a not-to-be-missed race on the Bassin, Running Lanton is looking forward to seeing you on Sunday November 12 for a brand new course! ?

On the program:

– 12-kilometre nature race

– 12-kilometre timed walk

– Free 1000-metre children’s race

More information on Les Boucles Lantonnaises / Registration open at: https://www.protiming.fr/runnings/detail/6999

La carrera organizada por Running Lanton se ha convertido en una cita ineludible en la Cuenca, ¡y te invitamos a que nos acompañes el domingo 12 de noviembre en un recorrido totalmente nuevo!

En el programa:

– Carrera por la naturaleza de 12 km

– Marcha cronometrada de 12 km

– Carrera infantil gratuita de 1.000 metros

Más información sobre Les Boucles Lantonnaises / Inscripciones abiertas en: https://www.protiming.fr/runnings/detail/6999

Der Lauf, der im Bassin unumgänglich geworden ist, wird von Running Lanton organisiert und lädt Sie am Sonntag, den 12. November, zu einer ganz neuen Strecke ein! ?

Auf dem Programm stehen:

– Naturlauf von 12 Kilometern

– Wanderung mit Zeitmessung über 12 Kilometer

– Kostenloser Kinderlauf über 1000 Meter

Alle Infos zu Les Boucles Lantonnaises / Anmeldungen sind möglich unter: https://www.protiming.fr/runnings/detail/6999

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Coeur Bassin