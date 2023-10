Grand prix de la municipalité Avenue d’Auvergne Boussac, 7 septembre 2024, Boussac.

Boussac,Creuse

Course cycliste Ufolep ouverte aux enfants et aux 1ère, 2ème et 3ème catégorie – Organisation de l’UCB.

2024-09-07

Avenue d’Auvergne

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Ufolep cycling race open to children and 1st, 2nd and 3rd category – Organized by the UCB

Carrera ciclista Ufolep abierta a niños y ciclistas de 1ª, 2ª y 3ª categoría – Organizada por UCB

Ufolep-Radrennen, offen für Kinder und 1., 2. und 3. Kategorie – Organisation des UCB

Mise à jour le 2023-10-20 par Creuse Tourisme