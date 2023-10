77ème foire concours reproducteurs charolais avenue d’Auvergne Boussac, 18 novembre 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

77ème foire concours reproducteurs charolais, samedi et dimanche : exposition avicole.

restauration le samedi midi et le dimanche midi. Dimanche : marché artisanat et commerce matériel agricole..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

avenue d’Auvergne

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



77th Charolais Breeding Show, Saturday and Sunday: poultry exhibition.

catering Saturday lunchtime and Sunday lunchtime. Sunday: craft and agricultural equipment market.

77º Salón de la Cría Charolesa, sábado y domingo: exposición de aves de corral.

restauración el sábado al mediodía y el domingo al mediodía. Domingo: mercado de artesanía y material agrícola.

77. Messe Zuchtviehwettbewerb Charolais, Samstag und Sonntag: Geflügelausstellung.

restauration am Samstagmittag und am Sonntagmittag. Sonntag: Kunsthandwerkermarkt und Handel mit landwirtschaftlichen Geräten.

Mise à jour le 2023-10-16 par Creuse Tourisme