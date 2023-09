CREUSE TATTOO – Salon du tatouage Avenue d’Auvergne Aubusson, 21 octobre 2023, Aubusson.

Des tatoueurs professionnels venus de toute la France proposent durant deux jours de faire découvrir leur savoir-faire. Stands de bijoux et vêtements. Espace vintage. Exposition motos. Concerts, spectacles.

Entrée : 6 €.

2023-10-21 fin : 2023-10-22 . EUR.

Avenue d’Auvergne Hall polyvalent

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



For two days, professional tattoo artists from all over France will be on hand to showcase their skills. Jewelry and clothing stalls. Vintage area. Motorcycle exhibition. Concerts and shows.

Admission: 6 ?

Durante dos días, tatuadores profesionales de toda Francia mostrarán sus habilidades. Puestos de joyería y ropa. Espacio vintage. Exposición de motos. Conciertos y espectáculos.

Entrada: 6 ?

Professionelle Tätowierer aus ganz Frankreich bieten zwei Tage lang die Möglichkeit, ihr Können zu präsentieren. Stände mit Schmuck und Kleidung. Vintage-Bereich. Ausstellung von Motorrädern. Konzerte, Aufführungen.

Eintritt: 6 ?

