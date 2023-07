Forum des Associations Avenue d’Auvergne Aubusson, 9 septembre 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Rendez-vous au hall polyvalent pour une journée dédiée à la découverte des associations de la ville. L’occasion de prendre contact, s’informer, tester et trouver une activité qui vous convient qu’elle soit sportive, culturelle, de loisir..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 18:00:00. .

Avenue d’Auvergne

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Join us at the hall polyvalent for a day dedicated to discovering the town’s associations. An opportunity to get in touch, find out more, try out and find an activity that suits you, be it sporting, cultural or leisure.

Únase a nosotros en la sala polivalente para una jornada dedicada a descubrir las asociaciones de la ciudad. Es una oportunidad para ponerse en contacto, informarse, probar y encontrar una actividad a su medida, ya sea deportiva, cultural o de ocio.

Treffpunkt in der Mehrzweckhalle für einen Tag, der der Entdeckung der Vereine der Stadt gewidmet ist. Die Gelegenheit, Kontakt aufzunehmen, sich zu informieren, zu testen und eine Aktivität zu finden, die Ihnen zusagt, sei es Sport, Kultur oder Freizeit.

Mise à jour le 2023-05-04 par OT Aubusson-Felletin