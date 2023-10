Sortie à l’écoute du Brame du Cerf Avenue d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac, 29 septembre 2023, Saint-Chély-d'Aubrac.

Saint-Chély-d’Aubrac,Aveyron

L’association des 4 frères organisent 6 sorties à l’écoute du brame dans la forêt de Condom d’Aubrac..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

Avenue d’Aubrac

Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie



Outings listening to the sound of stags calling in the Condom d’Aubrac forest.

Salidas para escuchar los bramidos en el bosque de Condom d’Aubrac.

Der Verein der 4 Brüder organisiert 6 Ausflüge zum Lauschen der Bramme im Wald von Condom d’Aubrac.

