Visite guidée : La restauration de la chapelle Notre-Dame-de-la-Garde Avenue Damilaville Étretat, 17 juillet 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

Regards sur les paysages de la Côte d’Albâtre – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Édifiée au 19e siècle par les marins et les pêcheurs étretatais, la première chapelle fut détruite en août 1942 par l’armée allemande. L’architecte Arthur Giraudet se chargea de la rebâtir en 1950 au même emplacement, dans un style marqué par l’influence de la Reconstruction. Aujourd’hui propriété du Conservatoire du littoral, elle connaît un programme de restauration qu’il vous est proposé de découvrir à l’occasion de deux visites, pendant et après les travaux.

La première visite aura lieu le lundi 17 juillet au matin. Elle débutera par une découverte en extérieur de l’édifice puis se poursuivra à l’intérieur avec Mme Frédérique Petit, architecte du patrimoine en charge de la restauration, qui vous accompagnera sur l’échafaudage afin d’observer, notamment, les traces des différentes voûtes.

Visites à 10h, 10h30 et 11h.

Durée : 45 min

Prévoir des chaussures et une tenue adaptées à la visite d’un chantier

Bonne condition physique indispensable (accès par une échelle à l’échafaudage…)

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . .

Avenue Damilaville

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



Regards sur les paysages de la Côte d’Albâtre – Organized by Pays d’art et d’histoire.

Built in the 19th century by Etretat sailors and fishermen, the first chapel was destroyed in August 1942 by the German army. Architect Arthur Giraudet rebuilt it on the same site in 1950, in a style marked by the influence of the Reconstruction movement. Now owned by the Conservatoire du Littoral, the chapel is currently undergoing a restoration program, which you are invited to discover on two tours, during and after the work.

The first visit will take place on the morning of Monday July 17. It will begin with a tour of the exterior of the building, then continue inside with Frédérique Petit, the heritage architect in charge of restoration, who will accompany you on the scaffolding to observe, in particular, the traces of the various vaults.

Visits at 10 a.m., 10.30 a.m. and 11 a.m.

Duration: 45 min

Please bring appropriate footwear and clothing for visiting a construction site

Good physical condition essential (ladder access to scaffolding…)

Reservations required.

Meeting point to be communicated upon registration.

Una mirada a los paisajes de la Côte d’Albâtre – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Construida en el siglo XIX por marineros y pescadores de Etretat, la primera capilla fue destruida en agosto de 1942 por el ejército alemán. El arquitecto Arthur Giraudet la reconstruyó en el mismo lugar en 1950, en un estilo marcado por la influencia de la Reconstrucción. En la actualidad, propiedad del Conservatorio del Litoral, la capilla está siendo objeto de un programa de restauración, que podrá explorar en dos visitas guiadas, durante y después de las obras.

La primera visita tendrá lugar el lunes 17 de julio por la mañana. Comenzará con un recorrido por el exterior del edificio y continuará en el interior con Frédérique Petit, arquitecta patrimonial encargada de la restauración, que le acompañará en los andamios para observar las huellas de las distintas bóvedas.

Visitas a las 10h, 10h30 y 11h.

Duración: 45 minutos

Llevar calzado y ropa adecuados para visitar una obra

Imprescindible buena condición física (acceso con escalera a andamios, etc.)

Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Blicke auf die Landschaften der Alabasterküste – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Die erste Kapelle wurde im 19. Jahrhundert von Seeleuten und Fischern aus Etretat erbaut und im August 1942 von der deutschen Armee zerstört. Der Architekt Arthur Giraudet baute sie 1950 an derselben Stelle in einem Stil wieder auf, der vom Einfluss des Wiederaufbaus geprägt war. Heute ist sie Eigentum des Conservatoire du littoral und befindet sich in einem Restaurierungsprogramm, das Sie während und nach den Arbeiten besichtigen können.

Der erste Besuch findet am Montag, den 17. Juli morgens statt. Sie beginnt mit einer Besichtigung des Gebäudes von außen und wird dann im Inneren mit der für die Restaurierung zuständigen Architektin Frédérique Petit fortgesetzt.

Führungen um 10:00, 10:30 und 11:00 Uhr.

Dauer: 45 min

Bitte bringen Sie Schuhe und Kleidung mit, die für den Besuch einer Baustelle geeignet sind

Gute körperliche Verfassung unerlässlich (Zugang über eine Leiter zum Gerüst…)

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-07-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche