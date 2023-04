Sortie nature : Étretat, terre de marins Avenue Damilaville, 1 juillet 2023, Étretat.

Sortie nature animée par Touches d’Histoire.

Entre légendes et anecdotes du quotidien, la vie des pêcheurs et du port d’Étretat n’auront plus de secret pour vous !

Public familiale, enfants à partir de 8 ans.

Rendez-vous devant la chapelle Notre-Dame-de-Garde, à Étretat (accès à pied ou en petit train).

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html.

2023-07-01 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-01 . .

Avenue Damilaville

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



Nature outing led by Touches d’Histoire.

Between legends and anecdotes of daily life, the life of fishermen and the port of Étretat will have no more secrets for you!

Family audience, children from 8 years old.

Meeting point in front of the Notre-Dame-de-Garde chapel, in Étretat (access on foot or by little train).

Reservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Excursión por la naturaleza dirigida por Touches d’Histoire.

Entre leyendas y anécdotas cotidianas, la vida de los pescadores y el puerto de Étretat dejarán de tener secretos para usted

Público familiar, niños a partir de 8 años.

Punto de encuentro frente a la capilla Notre-Dame-de-Garde, en Étretat (acceso a pie o en trenecito).

Reserva: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Von Touches d’Histoire geleiteter Ausflug in die Natur.

Zwischen Legenden und Anekdoten aus dem Alltag werden das Leben der Fischer und der Hafen von Étretat kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Familienpublikum, Kinder ab 8 Jahren.

Treffpunkt: vor der Kapelle Notre-Dame-de-Garde in Étretat (Zugang zu Fuß oder mit dem kleinen Zug).

Reservierung: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Mise à jour le 2023-03-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité