Performance immersive : Éclipse Avenue Damilaville Étretat, 10 juin 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

Le 10 juin à 21h30, les Jardins d’Etretat accueilleront un événement artistique spécialement conçu pour célébrer le 6ème anniversaire des Jardins. Cette année, l’artiste invité par les Jardins d’Etretat est Romain Lalire. Créée spécifiquement pour le lieu, sa performance « Eclipse » fera apparaître l’invisible et l’immatériel dans l’obscurité, comme par magie. Des installations artistiques, cachées dans les topiaires, seront activées les unes après les autres tout au long de la performance.

« Au cœur des Jardins, tout prend une autre dimension, chaque détail est sublimé. L’architecture même des Jardins d’Etretat est une invitation à aller à l’essentiel, dans un minimalisme empreint de poésie, de subtilité et de magie », commente l’artiste.

Romain Lalire est reconnu pour son style unique qui combine l’art de la performance et les nouvelles technologies : mapping, réalités augmentées, hologrammes, photogrammétrie, vidéo… Tout son travail est conçu pour mêler à la perfection enchantement et mystère.

Un samedi soir d’été, les invités seront conviés à explorer les Jardins d’Etretat d’une façon inédite à travers une série d’escales envoûtantes et oniriques, guidés par l’artiste sous les lueurs de mille lumières. Les membres de l’assistance sont cordialement invités à porter des vêtements blancs, pour

que le jeu de lumière soit total.

Les billets sont uniquement disponibles en ligne https://etretatgarden.fr/tickets/.

Tarif : 28€ (le billet comprend un apéritif)..

2023-06-10 à 21:30:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Avenue Damilaville Les Jardins d’Etretat

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



On June 10 at 9:30 pm, the Jardins d’Etretat will host an artistic event specially designed to celebrate the 6th anniversary of the Gardens. This year’s guest artist is Romain Lalire. Created specifically for the site, his « Eclipse » performance will make the invisible and immaterial appear in the dark, as if by magic. Art installations, hidden in the topiaries, will be activated one after the other throughout the performance.

« At the heart of the Gardens, everything takes on another dimension, every detail is sublimated. The very architecture of the Jardins d’Etretat is an invitation to go to the essential, in a minimalism imbued with poetry, subtlety and magic », comments the artist.

Romain Lalire is renowned for his unique style, which combines performance art and new technologies: mapping, augmented reality, holograms, photogrammetry, video… All his work is designed to blend enchantment and mystery to perfection.

On a summer Saturday evening, guests will be invited to explore the Jardins d’Etretat in a new way, through a series of bewitching, dreamlike stops, guided by the artist under the glow of a thousand lights. Audience members are cordially invited to wear white clothing, to ensure that the

so that the play of light is complete.

Tickets are only available online at https://etretatgarden.fr/tickets/.

Price: €28 (ticket includes aperitif).

El 10 de junio a las 21.30 h, los Jardines de Etretat acogerán una manifestación artística especialmente concebida para celebrar el 6º aniversario de los Jardines. Este año, el artista invitado por los Jardines de Etretat es Romain Lalire. Creado específicamente para el lugar, su espectáculo « Eclipse » hará aparecer en la oscuridad, como por arte de magia, lo invisible y lo intangible. Las instalaciones artísticas ocultas en los topiarios se irán activando una tras otra a lo largo del espectáculo.

« En el corazón de los Jardines, todo adquiere otra dimensión, cada detalle se sublima. La propia arquitectura de los Jardins d’Etretat es una invitación a ir a lo esencial, en un minimalismo impregnado de poesía, sutileza y magia », comenta el artista.

Romain Lalire es conocido por su estilo único, que combina el arte de la performance con nuevas tecnologías como el mapping, la realidad aumentada, los hologramas, la fotogrametría y el vídeo. Toda su obra está diseñada para combinar a la perfección el encanto y el misterio.

Un sábado de verano por la noche, se invitará a los asistentes a explorar los Jardines de Etretat de una forma nueva a través de una serie de paradas hechizantes y oníricas, guiados por el artista bajo el resplandor de mil luces. Se invita cordialmente a los asistentes a llevar ropa blanca, para que el juego de luces sea total

para que el juego de luces sea total.

Las entradas sólo están disponibles en línea en https://etretatgarden.fr/tickets/.

Precio: 28 euros (la entrada incluye un aperitivo).

Am 10. Juni um 21:30 Uhr findet in den Jardins d’Etretat ein künstlerisches Ereignis statt, das speziell zur Feier des 6-jährigen Bestehens der Gärten konzipiert wurde. Der von den Jardins d’Etretat eingeladene Künstler ist in diesem Jahr Romain Lalire. Seine eigens für den Ort geschaffene Performance « Eclipse » wird das Unsichtbare und Immaterielle in der Dunkelheit auf magische Weise sichtbar machen. Kunstinstallationen, die in den Topiari versteckt sind, werden während der gesamten Performance nacheinander aktiviert.

« Im Herzen der Gärten nimmt alles eine andere Dimension an, jedes Detail wird sublimiert. Die Architektur der Jardins d’Etretat selbst ist eine Einladung, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf einen Minimalismus, der von Poesie, Subtilität und Magie geprägt ist », kommentiert die Künstlerin.

Romain Lalire ist für seinen einzigartigen Stil bekannt, der Performance-Kunst mit neuen Technologien verbindet: Mapping, Augmented Reality, Hologramme, Photogrammetrie, Video usw. Seine gesamte Arbeit ist so konzipiert, dass sie auf perfekte Weise Zauber und Mysterium miteinander verbindet.

An einem Samstagabend im Sommer werden die Gäste eingeladen, die Gärten von Etretat auf eine ganz neue Art und Weise zu erkunden, durch eine Reihe von bezaubernden und traumhaften Zwischenstopps, geführt vom Künstler unter dem Schein von tausend Lichtern. Die Anwesenden sind herzlich eingeladen, weiße Kleidung zu tragen, damit das Licht in Etretta voll zur Geltung kommt

damit das Lichtspiel voll zur Geltung kommt.

Eintrittskarten sind nur online unter https://etretatgarden.fr/tickets/ erhältlich.

Eintrittspreis: 28 Euro (inklusive Aperitif).

