OPEN CAVES – ATELIER DÉCOUVERTE «BULLES BIO» Avenue d’Alon Magrie, 12 juillet 2023, Magrie.

Magrie,Aude

« Notre méthode traditionnelle. Le principe, les outils artisanaux, la dégustation »

Sur réservation .

Atelier limité à 6 personnes..

2023-07-12 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-12 18:30:00. .

Avenue d’Alon

Magrie 11300 Aude Occitanie



« Our traditional method. The principle, the artisanal tools, the tasting »

On reservation.

Workshop limited to 6 persons.

« Nuestro método tradicional. El principio, las herramientas artesanales, la degustación »

Previa reserva.

Taller limitado a 6 personas.

» Unsere traditionelle Methode. Das Prinzip, die handwerklichen Werkzeuge, die Verkostung »

Auf Voranmeldung .

Workshop auf 6 Personen begrenzt.

