SPECTACLE MUSICAL & HUMORISTIQUE – MICHEL & YVETTE Avenue d’Alignan Margon, 16 mars 2024, Margon.

Margon Hérault

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16

Spectacle « Michel et Yvette » à 21h à la salle Franck Valat. Michel et Yvette s’invitent avec leur décor et leurs accessoires pour un tour de chant grandiose et presqu’au point ils chantent la vie, l’amour, les gens, les sentiments, les recoins pas toujours avouables de notre intimité, la vaisselle, la vie, l’amour et les gens. Tarif : 12€ / Réduit : 5€ . Sur réservation.

Avenue d’Alignan

Margon 34320 Hérault Occitanie



