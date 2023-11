VIDE TA CHAMBRE !!! Avenue d’Alignan Margon, 2 décembre 2023, Margon.

Margon,Hérault

Vide ta chambre organisé par L’APE Margon de 9h à 13h à la salle des fêtes. Vente articles de puériculture, jouets, vêtements enfants et livres…

5€ l’emplacement, table de 2m, 2 chaises..

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 13:00:00. .

Avenue d’Alignan

Margon 34320 Hérault Occitanie



Vac ta chambre organized by APE Margon from 9am to 1pm in the village hall. Sale of childcare articles, toys, children’s clothes and books…

5? pitch, 2m table, 2 chairs.

Vacía tu habitación organizado por APE Margon de 9h a 13h en la sala del pueblo. Venta de artículos de puericultura, juguetes, ropa infantil y libros…

terreno de juego de 5?, mesa de 2m, 2 sillas.

Vide ta chambre organisiert von der EV Margon von 9 bis 13 Uhr in der Festhalle. Verkauf von Babyartikeln, Spielzeug, Kinderkleidung und Büchern…

5? pro Platz, Tisch von 2m, 2 Stühle.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT AVANT-MONTS