Randonnée au profit du Téléthon Avenue Corot Saint-Junien, 1 décembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

À l’occasion du Téléthon, l’association ADN vous propose de venir faire une randonnée de 8 km. Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. Une petite participation sera demandée..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Avenue Corot Parking du rocher Saint Hélène

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



To mark the Telethon, the ADN association is inviting you to take part in an 8 km hike. All proceeds will be donated to the Telethon. A small participation fee will be charged.

Con motivo del Teletón, la asociación ADN organiza una marcha de 8 km. Todo lo recaudado se donará al Teletón. Se pedirá una pequeña contribución.

Anlässlich des Telethons bietet Ihnen der Verein ADN die Möglichkeit, eine 8 km lange Wanderung zu unternehmen. Alle Einnahmen werden an den Telethon gespendet. Eine kleine Gebühr wird erhoben.

