Marchons ensemble pour le téléthon Avenue Clément Ader Istres, 4 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Marche pédestre au profit du téléthon. 9km pour la bonne cause d’Istres à Entressen.

2023-12-09 09:00:00

Avenue Clément Ader Decathlon

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



9km walk from Istres to Entressen in aid of the Telethon

Marcha a favor del telemaratón. 9 km por una buena causa de Istres a Entressen

Fußmarsch zugunsten des Telethon. 9km für den guten Zweck von Istres nach Entressen

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme d’Istres