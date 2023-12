DÉGUSTATION À LA MAISON DES VINS : UN JOUR UN VIGNERON Avenue Charles Trenet Saint-Chinian, 2 mars 2023, Saint-Chinian.

Saint-Chinian Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-03-02 10:00:00

fin : 2023-12-31 18:00:00

Un jour, Un vigneron : Découvrez et dégustez les vins AOP Saint-Chinian lors de ces rencontres quotidiennes avec les vignerons de l’appellation.

AOÛT 2023

Mercredi 02 août : Domaine La Servelière

Jeudi 03 août : Mas Champart conversion-bio-vin-aop-saint-chinian-languedoc-wines

Vendredi 04 août : Domaine du Sacré Coeur hve-vin-haute-valeur-environnementale-aop-saint-chinian-languedoc-wines-rouge-blanc-rose

Samedi 05 août : Domaine de Pech Ménel

Dimanche 06 août : Domaine des Jougla

Mardi 08 août : Domaine de Montplo hve-vin-haute-valeur-environnementale-aop-saint-chinian-languedoc-wines-rouge-blanc-rose

Mercredi 09 août : Mas d’Albo conversion-bio-vin-aop-saint-chinian-languedoc-wines

Jeudi 10 août : Château La Dournie

Vendredi 11 août : Domaine La Côte des Pères demeter-biodynamie-vin-bio-aop-saint-chinian-languedoc-wines-rouge-blanc-rose

Samedi 12 août : Domaine de Saint-Cels

Dimanche 13 août : Château du Prieuré des Mourgues hve-vin-haute-valeur-environnementale-aop-saint-chinian-languedoc-wines-rouge-blanc-rose

Mardi 15 août : Mas de Pierril conversion-bio-vin-aop-saint-chinian-languedoc-wines

Mercredi 16 août : Domaine des Pradels-Quartironi

Jeudi 17 août : Cave de Saint-Chinian

Vendredi 18 août : Domaine Marie de Lauzerda

Samedi 19 août : Domaine Les Terrasses de Gabrielle

Dimanche 20 août : Domaine Canet Valette

Lundi 21 août : Chai Julip conversion-bio-vin-aop-saint-chinian-languedoc-wines

Mardi 22 août : Clos Bagatelle

Dimanche 27 août : Château Castigno

SEPTEMBRE 2023

Vendredi 1er septembre : Mas Champart conversion-bio-vin-aop-saint-chinian-languedoc-wines

Samedi 02 septembre : Mas de Pierril conversion-bio-vin-aop-saint-chinian-languedoc-wines

Dimanche 03 septembre : Domaine de Saint-Cels

Dimanche 10 septembre : Cave de Saint-Chinian

Dimanche 17 septembre : Château Castigno

OCTOBRE 2023

Dimanche 22 octobre : Domaine de Saint-Cels

Jeudi 26 octobre : Mas Champart conversion-bio-vin-aop-saint-chinian-languedoc-wines

NOVEMBRE 2023

Dimanche 12 novembre : Domaine de Saint-Cels

Samedi 18 novembre : Château du Prieuré des Mourgues hve-vin-haute-valeur-environnementale-aop-saint-chinian-languedoc-wines-rouge-blanc-rose

DÉCEMBRE 2023

Dimanche 17 décembre : Domaine de Saint-Cels

Jeudi 21 décembre : Mas Champart conversion-bio-vin-aop-saint-chinian-languedoc-wines

Vendredi 22 décembre : Mas de Pierril conversion-bio-vin-aop-saint-chinian-languedoc-wines

Samedi 23 décembre : Château du Prieuré des Mourgues hve-vin-haute-valeur-environnementale-aop-saint-chinian-languedoc-wines-rouge-blanc-rose

Dimanche 24 décembre : Domaine Canet Valette

Dimanche 31 décembre : Château du Prieuré des Mourgues hve-vin-haute-valeur-environnementale-aop-saint-chinian-languedoc-wines-rouge-blanc-rose

Avenue Charles Trenet

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN