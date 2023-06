Marché de Challes-les-Eaux Avenue Charles Pillet Challes-les-Eaux, 1 janvier 2023, Challes-les-Eaux.

Challes-les-Eaux,Savoie

Marché essentiellement alimentaire avec plusieurs producteurs locaux..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Avenue Charles Pillet Place de la Liberté

Challes-les-Eaux 73190 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Mainly food market with several local producers.

Principalmente mercado de alimentos con varios productores locales.

Hauptsächlich Lebensmittelmarkt mit mehreren lokalen Produzenten.

Mise à jour le 2023-06-19 par Grand Chambéry Alpes Tourisme