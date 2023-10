Pool party Avenue Charles Moureu Mourenx, 31 octobre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Ambiance de citrouilles et de sorcières, avec des jeux, des bonbons et un goûter… enfin, pour ceux qui oseront pénétrer dans la piscine hantée !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 19:00:00. .

Avenue Charles Moureu Piscine

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A pumpkin and witch atmosphere, with games, sweets and a snack? well, for those who dare to enter the haunted pool!

Ambiente de calabazas y brujas, con juegos, dulces y una merienda… ¡para los que se atrevan a entrar en la piscina encantada!

Kürbis- und Hexenstimmung mit Spielen, Süßigkeiten und einem Snack? schließlich für diejenigen, die es wagen, in den Spukpool einzusteigen!

