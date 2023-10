Octobre rose : Marché et atelier de sensibilisation Avenue Charles Moureu Mourenx, 18 octobre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Marché avec plusieurs stands de vente de bijoux, accessoires et des gâteaux faits maison.

10h à 11h30 : atelier de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et de l’autopalpation avec une sage-femme en partenariat avec l’hôpital d’Orthez..

Avenue Charles Moureu Piscine

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Market with several stands selling jewelry, accessories and homemade cakes.

10 to 11:30 a.m.: Breast cancer screening and self-calpation awareness workshop with a midwife in partnership with the Orthez hospital.

Mercado con varios puestos de bisutería, accesorios y pasteles caseros.

de 10:00 a 11:30: taller de sensibilización sobre el cribado del cáncer de mama y los autocuidados con una matrona en colaboración con el hospital de Orthez.

Markt mit mehreren Verkaufsständen, an denen Schmuck, Accessoires und selbstgebackene Kuchen angeboten werden.

10:00-11:30 Uhr: Workshop zur Sensibilisierung für die Brustkrebsvorsorge und Selbstabtastung mit einer Hebamme in Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus von Orthez.

