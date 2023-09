Rencontres du vivre-ensemble : Film « Brillantes » Avenue Charles et Henri Moureu Oloron-Sainte-Marie, 18 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre des Rencontres du vivre-ensemble, le cinéma Le Luxor propose un ciné débat avec le film « Brillantes » qui traite de l’illettrisme.

Synopsis : Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l’entreprise qui l’emploie est rachetée tout bascule pour Karine. La pression sociale va la pousser dans ses retranchements et la mettre face à un dilemme : dévoiler un secret ou mentir pour se protéger..

Avenue Charles et Henri Moureu Cinéma Le Luxor

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of its « Rencontres du vivre-ensemble » program, Le Luxor cinema is hosting a ciné debate with the film « Brillantes », about illiteracy.

Synopsis: Karine, a cleaning lady, divides her life between her night job with her colleagues and Ziggy, her 17-year-old son. When the company that employs her is bought out, everything changes for Karine. Social pressure pushes her to the limit, and she faces a dilemma: reveal a secret or lie to protect herself.

En el marco de los « Rencontres du vivre-ensemble », el cine Le Luxor organiza un cine-debate con « Brillantes », una película sobre el analfabetismo.

Sinopsis: Karine, una señora de la limpieza, divide su vida entre su trabajo nocturno con sus colegas y Ziggy, su hijo de 17 años. Cuando la empresa que la emplea es comprada, todo cambia para Karine. La presión social la lleva al límite y se enfrenta a un dilema: revelar un secreto o mentir para protegerse.

Im Rahmen der Rencontres du vivre-ensemble bietet das Kino Le Luxor eine Filmdebatte mit dem Film « Brillantes » an, der sich mit dem Thema Analphabetismus befasst.

Synopsis: Die Putzfrau Karine teilt ihr Leben zwischen ihrer Nachtarbeit mit ihren Kollegen und Ziggy, ihrem 17-jährigen Sohn. Als das Unternehmen, bei dem sie angestellt ist, aufgekauft wird, ändert sich für Karine alles. Der soziale Druck bringt sie an ihre Grenzen und stellt sie vor ein Dilemma: ein Geheimnis enthüllen oder lügen, um sich zu schützen.

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn