CONCERT MIRECOURT JAZZ NIGHT Avenue Charles Duchene Mirecourt, 23 mars 2024, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Mirecourt Jazz Night 9.

Cela fait déjà la neuvième que l’association Mirecourt Jazz propose aux amoureux de jazz, cette grande soirée.

Soirée en partenariat avec la ville de Mirecourt, la Communauté de Commune de Mirecourt Dompaire, le Crédit Agricole de Mirecourt et avec le concours de l’École intercommunale de musique de Mirecourt et de l’Orchestre d’Harmonie de Mirecourt.

Petite restauration.

Réservations : Office de Tourisme de Mirecourt et ses environs.. Tout public

Samedi 2024-03-23 20:30:00 fin : 2024-03-23 . .

Avenue Charles Duchene Espace Flambeau

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Mirecourt Jazz Night 9.

This is the ninth time that the Mirecourt Jazz association has offered jazz lovers this great evening.

In partnership with the town of Mirecourt, the Communauté de Commune de Mirecourt Dompaire, the Crédit Agricole de Mirecourt and with the support of the École intercommunale de musique de Mirecourt and the Orchestre d?Harmonie de Mirecourt.

Light meals available.

Reservations: Mirecourt Tourist Office.

Noche de Jazz de Mirecourt 9.

Es la novena vez que la asociación Mirecourt Jazz ofrece a los amantes del jazz esta gran velada.

Una velada en colaboración con la ciudad de Mirecourt, la Communauté de Commune de Mirecourt Dompaire, el Crédit Agricole de Mirecourt y con el apoyo de la École intercommunale de musique de Mirecourt y la Orchestre d’Harmonie de Mirecourt.

Posibilidad de comidas ligeras.

Reservas: Oficina de Turismo de Mirecourt.

Mirecourt Jazz Night 9.

Bereits zum neunten Mal lädt der Verein Mirecourt Jazz Jazzliebhaber zu diesem großen Abend ein.

Der Abend findet in Zusammenarbeit mit der Stadt Mirecourt, der Communauté de Commune de Mirecourt Dompaire, dem Crédit Agricole de Mirecourt und unter Mitwirkung der Ecole intercommunale de musique de Mirecourt und des Orchestre d’Harmonie de Mirecourt statt.

Kleine Speisen und Getränke.

Reservierungen: Office de Tourisme de Mirecourt et ses environs.

