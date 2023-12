SUPER LOTO DE L’OMS Avenue Charles Duchêne Mirecourt Catégories d’Évènement: Mirecourt

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-02-04 12:15:00

fin : 2024-02-04 Super Loto de l’OMS de Mirecourt

Nombreux lots. 1 bingo

Tarifs : 4 € le carton – 20€ les 6 cartons – 40 € les 13 cartons – pour les enfants 1 gratuit (3 à 12 ans)

Buvette et restauration sur place

Avec ou sans réservation mais réservation conseillée.

Avenue Charles Duchêne Espace Flambeau

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est

Catégories d'Évènement: Mirecourt, Vosges

Code postal 88500
Lieu Avenue Charles Duchêne
Adresse Avenue Charles Duchêne Espace Flambeau
Ville Mirecourt
Departement Vosges

