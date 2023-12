SUPER LOTO DE L’UNION CYCLISTE MIRECOURT CONTREXEVILLE VITTEL Avenue Charles Duchêne Mirecourt Catégories d’Évènement: Mirecourt

Vosges SUPER LOTO DE L’UNION CYCLISTE MIRECOURT CONTREXEVILLE VITTEL Avenue Charles Duchêne Mirecourt, 14 janvier 2024, Mirecourt. Mirecourt Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-14 12:30:00

fin : 2024-01-14 LOTO organisé par l’Union Cycliste Contrexéville Mirecourt Vittel.

Ouverture des portes à 12h30 – Début des parties à 14h

Nombreux lots à gagner.

1 partie enfants gratuite jusqu’à 12 ans.

1 carton : 4€, 6 cartons : 20€, 9 cartons : 30 € le 10ème gratuit.

Tombola.

buvette et restauration sur place..

LOTO organisé par l’Union Cycliste Contrexéville Mirecourt Vittel.

Ouverture des portes à 12h30 – Début des parties à 14h

Nombreux lots à gagner.

1 partie enfants gratuite jusqu’à 12 ans.

1 carton : 4€, 6 cartons : 20€, 9 cartons : 30 € le 10ème gratuit.

Tombola.

buvette et restauration sur place.Tout public 0 EUR.

Avenue Charles Duchêne Espace Robert Flambeau

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-21 par OT MIRECOURT Détails Catégories d’Évènement: Mirecourt, Vosges Autres Code postal 88500 Lieu Avenue Charles Duchêne Adresse Avenue Charles Duchêne Espace Robert Flambeau Ville Mirecourt Departement Vosges Lieu Ville Avenue Charles Duchêne Mirecourt Latitude 48.3080555555556 Longitude 6.13444444444445 latitude longitude 48.3080555555556;6.13444444444445

Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirecourt/