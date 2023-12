CONCERT POUR L’UKRAINE – SLAVA UKAINI avenue Charles Duchêne Mirecourt Catégories d’Évènement: Mirecourt

Vosges CONCERT POUR L’UKRAINE – SLAVA UKAINI avenue Charles Duchêne Mirecourt, 27 décembre 2023, Mirecourt. Mirecourt Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2023-12-27 20:30:00

fin : 2023-12-27 Concert de solidarité pour l’Ukraine

Danses – Chants et traditions d’Ukraine

Entrée libre.

Concert de solidarité pour l’Ukraine

Danses – Chants et traditions d’Ukraine

Entrée libreTout public 0 EUR.

avenue Charles Duchêne espace Flambeau

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-19 par OT MIRECOURT Détails Catégories d’Évènement: Mirecourt, Vosges Autres Code postal 88500 Lieu avenue Charles Duchêne Adresse avenue Charles Duchêne espace Flambeau Ville Mirecourt Departement Vosges Lieu Ville avenue Charles Duchêne Mirecourt Latitude 48.2956359435312 Longitude 6.13397339391784 latitude longitude 48.2956359435312;6.13397339391784

avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirecourt/