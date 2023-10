SALON DE LUTHERIE ET D’ARCHÈTERIE DE MIRECOURT : CONCERT DE COSTE À HENDRIX, LA GUITARE ROMANTIQUE Avenue Charles Duchêne Mirecourt, 12 novembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Concert : De Coste à Hendrix, la guitare romantique dans tous ses états

En partenariat avec le Salon de lutherie et d’archèterie de Mirecourt

Le duo Cannella-Dubès vous invite à un voyage musical dans le temps. Le duo joue sur des guitares romantiques, instruments emblématiques de Mirecourt au début du XIXe siècle, un répertoire allant de Napoléon Costes (1805-1883) à Jimi Hendrix (1942-1970) : laissez-vous surprendre.

Proposé par le Musée de Mirecourt.

Réservation recommandée à l’Office de Tourisme de Mirecourt et ses Environs.. Tout public

Dimanche 2023-11-12 11:00:00 fin : 2023-11-12 . .

Avenue Charles Duchêne Espace Robert Flambeau

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Concert: From Coste to Hendrix, the romantic guitar in all its states

In partnership with the Salon de lutherie et d’archèterie de Mirecourt

The Cannella-Dubès duo invites you on a musical journey through time. The duo play romantic guitars, emblematic instruments of Mirecourt in the early 19th century, a repertoire ranging from Napoléon Costes (1805-1883) to Jimi Hendrix (1942-1970): let yourself be surprised.

Presented by Musée de Mirecourt.

Reservations recommended at the Office de Tourisme de Mirecourt et ses Environs.

Concierto: De Coste a Hendrix, la guitarra romántica en todas sus formas

En colaboración con el Salon de lutherie et d’archèterie de Mirecourt

El dúo Cannella-Dubès le invita a un viaje musical en el tiempo. El dúo toca guitarras románticas, instrumentos emblemáticos de Mirecourt a principios del siglo XIX, con un repertorio que va de Napoleón Costes (1805-1883) a Jimi Hendrix (1942-1970): déjese sorprender.

Presentado por el museo de Mirecourt.

Se recomienda reservar en la Oficina de Turismo de Mirecourt.

Konzert: Von Coste bis Hendrix, die romantische Gitarre in all ihren Zuständen

In Zusammenarbeit mit dem Salon de lutherie et d’archèterie de Mirecourt

Das Duo Cannella-Dubès lädt Sie zu einer musikalischen Zeitreise ein. Das Duo spielt auf romantischen Gitarren, den emblematischen Instrumenten aus dem Mirecourt des frühen 19. Jahrhunderts, ein Repertoire, das von Napoléon Costes (1805-1883) bis Jimi Hendrix (1942-1970) reicht: Lassen Sie sich überraschen.

Angeboten vom Museum von Mirecourt.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Mirecourt und Umgebung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT MIRECOURT