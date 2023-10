SUPER LOTO DE L’USMH Avenue Charles Duchêne Mirecourt, 4 novembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Super Loto.

Ouverture des portes à 18h, début des parties à 19h30.

Nombreux beaux lots dont : palette de pellets, téléviseur lave linge…

Tarifs : 3 € le carton – 15 € les 6 cartons – 30 € les 12 (+1 offert).

2 bingos : 1 bingo 5€ et 2 bingos 10€ (plus 1 offert)

Buvette et restauration

Organisé par le club de foot de l’US Mirecourt Hymont.

Réservation recommandée .. Tout public

Samedi 2023-11-04 18:00:00 fin : 2023-11-04 . .

Avenue Charles Duchêne Espace Robert Flambeau

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Super Loto.

Doors open at 6pm, games start at 7:30pm.

Lots of great prizes including: pallet of pellets, TV washing machine…

Prices: 3 ? per box – 15 ? for 6 boxes ? 30 ? for 12 (+1 free).

2 bingos: 1 bingo 5? and 2 bingos 10? (plus 1 free)

Refreshments and catering

Organized by the US Mirecourt Hymont soccer club.

Reservations recommended.

Super Loto.

Apertura de puertas a las 18.00 y comienzo de los juegos a las 19.30.

Un montón de grandes premios, entre ellos: un palé de pellets, un televisor y una lavadora….

Precios: 3€ por caja – 15€ por 6 cajas ? 30€ por 12 (+1 gratis).

2 bingos: 1 bingo 5€ y 2 bingos 10€ (más 1 gratis)

Refrescos y catering

Organizado por el club de fútbol US Mirecourt Hymont.

Se recomienda reservar.

Super Lotto.

Türöffnung um 18 Uhr, Beginn der Spiele um 19:30 Uhr.

Zahlreiche schöne Preise, darunter: Pelletspalette, Fernseher, Waschmaschine…

Preise: 3 ? pro Karton – 15 ? für 6 Kartons ? 30 ? die 12 (+1 geschenkt).

2 Bingos: 1 Bingo 5? und 2 Bingos 10? (+ 1 geschenkt)

Getränke und Speisen

Organisiert vom Fußballverein US Mirecourt Hymont.

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT MIRECOURT