Atelier récup’ avec Géraldine Avenue Charles de Gaulle Tulle, 4 novembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Pourquoi jeter quand on peut récupérer ? Il y a mille idées pour réemployer nos déchets. En avant l’imagination ! Dès 5 ans – 8€/enfants – Sur inscription -.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 12:00:00. .

Avenue Charles de Gaulle Librairie Chantepages

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Why throw away when you can reuse? There are a thousand ideas for reusing our waste. Let’s get creative! Ages 5 and up – 8€/children – Registration required

¿Por qué tirar cuando se puede reutilizar? Hay mil ideas para reutilizar nuestros residuos. ¡Pongámonos creativos! A partir de 5 años – 8€/niño – Inscripción obligatoria

Warum wegwerfen, wenn man verwerten kann? Es gibt tausend Ideen, wie wir unseren Abfall wiederverwenden können. Auf geht’s mit der Fantasie! Ab 5 Jahren – 8?/Kinder – Auf Anmeldung – –

Mise à jour le 2023-10-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze