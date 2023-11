Atelier QiQong avec Dominique Avenue Charles de Gaulle Tulle, 3 novembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Art énergétique, gymnastique, cette pratique favorise le calme, la concentration, la sérénité. 10€/participant – De 6 à 10 ans – Prévoir une petite bouteille d’eau/coussin/tapis de sol – Sur réservation -.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 11:30:00. .

Avenue Charles de Gaulle Librairie Chantepages

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



An energetic art and gymnastics, this practice promotes calm, concentration and serenity. 10/participant – Ages 6 to 10 – Please bring a small bottle of water/cushion/floor mat – By reservation only

Arte energético y forma de gimnasia, esta práctica favorece la calma, la concentración y la serenidad. 10/participante – De 6 a 10 años – Traer una botellita de agua/cojín/colchoneta para el suelo – Sólo con reserva previa

Energiekunst, Gymnastik, diese Praxis fördert die Ruhe, die Konzentration und die Gelassenheit. 10?/Teilnehmer – Von 6 bis 10 Jahren – Kleine Wasserflasche/Kissen/Bodenmatte mitbringen – Auf Vorbestellung –

Mise à jour le 2023-10-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze