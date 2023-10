Bébés lecteurs Avenue Charles de Gaulle Tulle, 2 novembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Un temps offert aux tout petits pour découvrir des albums jeunesse sélectionnés par Claire – A partir de 18 mois jusqu’à 4 ans – Gratuit – Doudous bienvenus !.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 10:30:00. .

Avenue Charles de Gaulle Librairie Chantepages

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A time for little ones to discover children’s books selected by Claire – From 18 months to 4 years – Free – Soft toys welcome!

Un momento para que los más pequeños descubran libros infantiles seleccionados por Claire – De 18 meses a 4 años – Gratis – ¡Peluches bienvenidos!

Eine Zeit für die Kleinsten, um von Claire ausgewählte Kinderbücher zu entdecken – Ab 18 Monaten bis 4 Jahren – Kostenlos – Kuscheltiere willkommen!

Mise à jour le 2023-10-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze