Conférence d’Homéric de Sarthe : « La Chine face au monde : les faces cachées » Avenue Charles de Gaulle Touques, 2 février 2024, Touques.

Touques Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 18:00:00

fin : 2024-02-02

L’hégémonie chinoise est désormais inévitable. Il nous reste peu de temps pour la contrecarrer, en profiter ou s’en inspirer…

La Chine avance plus vite vers le reste du monde qu’Elon Musk vers Mars et sera bientôt la plus grande économie mondiale.

Huawei, Neo, Haier, SenseTime, WeChat… l’Empire du Milieu inonde actuellement la planète de ses fleurons industriels et aborde le numérique, l’intelligence artificielle, l’électrique ou le développement durable, armé des moyens que nous lui avons-nous-mêmes donnés. Jour après jour, la Chine reconstruit la route de la soie qui lui a été dérobée par les Occidentaux et à qui elle tient à rendre la monnaie de son riz…

Sur un ton incisif et un brin provocateur, le conférencier dresse un état des lieux implacable de l’hégémonie économique chinoise et de ses impacts sur notre quotidien.

Il nous met en garde : nous pouvons peut-être réagir et renverser la vapeur….

Avenue Charles de Gaulle Salles des fêtes

Touques 14800 Calvados Normandie



