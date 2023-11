Tournoi de tennis double famille Avenue Charles de Gaulle Touques, 26 décembre 2023, Touques.

Touques,Calvados

Le Tennis club de Touques organise pendant les vacances de Noël un tournoi de double amical. Destiné aux familles, le principe en est simple : les joueurs font une équipe avec un membre de leur famille (parent / enfant ; oncle / tante / neveu / nièce ; grand-parent / petit-enfant ; frère / soeur…).

Le tournoi se dispute sous forme de poules, finale le matin du 31 décembre..

Vendredi 2023-12-26 fin : 2023-12-31 . .

Avenue Charles de Gaulle Tennis Club

Touques 14800 Calvados Normandie



During the Christmas vacations, the Touques Tennis Club is organizing a friendly doubles tournament. Aimed at families, the principle is simple: players form a team with a member of their family (parent / child; uncle / aunt / nephew / niece; grandparent / grandchild; brother / sister…).

The tournament is played in pools, with the final on the morning of December 31.

Durante las vacaciones de Navidad, el Club de Tenis Touques organiza un torneo amistoso de dobles. Dirigido a las familias, el principio es sencillo: los jugadores forman un equipo con un miembro de su familia (padre / hijo; tío / tía / sobrino / sobrina; abuelo / nieto; hermano / hermana…).

El torneo se juega por grupos y la final se disputa el 31 de diciembre por la mañana.

Der Tennisclub von Touques organisiert während der Weihnachtsferien ein freundschaftliches Doppelturnier. Das Prinzip ist einfach: Die Spieler bilden ein Team mit einem Mitglied ihrer Familie (Eltern / Kind; Onkel / Tante / Neffe / Nichte; Großeltern / Enkel; Bruder / Schwester…).

Das Turnier wird in Form von Gruppen ausgetragen, das Finale findet am Morgen des 31. Dezembers statt.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT SPL Deauville