Qui s’attend à trouver derrière la figure charmante de Sissi, une esthète férue de poésie, une cavalière émérite, soucieuse de sa silhouette, une rebelle fascinée par les révolutions ?

Amoureuse de la Hongrie dont elle fut sacrée reine, haïssant la cour de Vienne qu’elle fuyait aux quatre coins de l’Europe, dotée d’un humour ravageur, elle écrivit des pages étincelantes sur la folie, la cause des peuples, et l’amour, dont celui qu’elle porta à ses enfants et à son cousin Louis II de Bavière.

Elisabeth Reynaud, biographe et romancière, nous restitue le portrait d’une Sissi exigeante et tourmentée, qui montra toujours une grâce, une fragilité et une force peu communes.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre du cycle de conférences proposé par Vladimir Fédorovski..

Who expects to find, behind the candy pink figure of Sissi Empress, a modern woman? An aesthete fond of poetry, a great horsewoman concerned with her figure, a rebel fascinated by revolutions?

She loved Hungary, of which she was crowned queen, and hated the Viennese Court, whose pomp she fled to the four corners of Europe.

Elisabeth Reynaud reveals the true dimension of Elisabeth of Austria, who was not afraid to offer her husband, Emperor Franz Joseph, a mistress, and lost her son Rudolf, who committed suicide at the age of 31.

Through the diaries of her ladies-in-waiting, her niece, Countess Larisch von Wittelsbach, her Greek coach and her daughter Marie-Valérie, emerges the portrait of a little-known Sissi, of uncommon grace, fragility and strength, not to mention a devastating sense of humor

Elisabeth Reynaud, writer and scriptwriter, is known for her biographies of extraordinary women. She also writes theater and poetry.

No reservation required.

¿Quién esperaría encontrar tras la encantadora figura de Sissi a una esteta apasionada por la poesía, una hábil amazona con un ojo agudo para su figura, una rebelde fascinada por las revoluciones?

Enamorada de Hungría, donde fue coronada reina, odiosa de la corte vienesa, de la que huyó a los cuatro puntos cardinales de Europa, y dotada de un sentido del humor demoledor, escribió páginas chispeantes sobre la locura, la causa de los pueblos y el amor, incluido el que profesó a sus hijos y a su primo Luis II de Baviera.

Elisabeth Reynaud, biógrafa y novelista, nos trae el retrato de una Sissi exigente y atormentada, que siempre mostró una gracia, una fragilidad y una fuerza poco comunes.

Esta conferencia forma parte del ciclo de conferencias de Vladimir Fédorovski.

Wer erwartet, hinter der bezaubernden Gestalt von Sissi eine Ästhetin mit einem Faible für Poesie, eine hervorragende Reiterin, die auf ihre Figur achtet, eine Rebellin, die von Revolutionen fasziniert ist, zu finden?

Sie liebte Ungarn, zu dessen Königin sie gekrönt wurde, hasste den Wiener Hof, vor dem sie in alle Ecken Europas flüchtete, hatte einen vernichtenden Humor und schrieb funkelnde Seiten über den Wahnsinn, die Sache der Völker und die Liebe, darunter die zu ihren Kindern und ihrem Cousin Ludwig II. von Bayern.

Die Biografin und Romanautorin Elisabeth Reynaud zeichnet das Bild einer anspruchsvollen und gequälten Sissi, die stets eine ungewöhnliche Anmut, Zerbrechlichkeit und Stärke zeigte.

Dieser Vortrag findet im Rahmen der von Vladimir Fedorovski angebotenen Vortragsreihe statt.

