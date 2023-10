Lancement des illuminations de Noël Avenue Charles de Gaulle Sainte-Maxime, 2 décembre 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

Plongez dans la féérie de Noël à Sainte-Maxime ! À 17h30, rejoignez-nous pour le lancement des illuminations de Noël, une expérience inoubliable pour toute la famille..

2023-12-02 17:30:00

Avenue Charles de Gaulle

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Immerse yourself in the magic of Christmas in Sainte-Maxime! At 5.30pm, join us for the launch of the Christmas lights, an unforgettable experience for all the family.



Three magical parades will enchant your senses, with sparkling choreography and emblematic characters. And don’t miss the children’s lantern parade, a warm tradition that will make the eyes of young and old shine. Share in the magic of the season, feel the Christmas cheer in the air, and create precious memories. Join us for a magical #Christmas on Avenue Charles De Gaulle. An unforgettable evening awaits you!



Lantern Parade: Register on our website www.sainte-maxime.com from 15 to 29 November 2023

Sumérjase en la magia de la Navidad en Sainte-Maxime A las 17:30, únase a nosotros para el lanzamiento de las luces de Navidad, una experiencia inolvidable para toda la familia.

Tauchen Sie in Sainte-Maxime in den Weihnachtszauber ein! Um 17:30 Uhr treffen Sie sich mit uns zum Start der Weihnachtsbeleuchtung, einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.

